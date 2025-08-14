Milei fue invitado por Zelensky a Ucrania y está interesado en copiar las reformas del gobierno argentino

Se habían visto en marzo.

El presidente Javier Milei conversó este jueves, de forma telefónica, con su par de Ucrania, Volodimir Zelensky, en el marco de las negociaciones con Rusia.

«Tuve una buena conversación con el presidente de Argentina @JMilei», escribió en un mensaje publicado en X el mandatario ucraniano.

«Por supuesto, hablamos de la situación diplomáticamente. Les informé sobre los contactos recientes con nuestros socios y recalqué que nuestra postura es absolutamente clara: Ucrania necesita una paz justa y garantías de seguridad fiables. Javier está dispuesto a colaborar personalmente para lograrlo», agregó.

Dijo que hablaron sobre los logros económicos del gobierno argentino, sobre todo «la desregulación y la superación de la inlfación».

«Felicité a Javier por estos importantes resultados. Ucrania está interesada en estudiar esta experiencia y conversamos sobre una posible oportunidad para hacerlo», afirmó.

