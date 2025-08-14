Los 11 de Marcelo Gallardo para visitar a Libertad por la Copa Libertadores

El «Millonario» disputa como visitante el partido de ida de los octavos de final y el entrenador busca variantes para definir la serie como local.

De cara al duelo de este jueves por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 de River ante Libertad en Asunción, el entrenador Marcelo Gallardo confirmó un rato antes el equipo que intentará rescatar un buen resultado pensando en la revancha en el Monumental.

Se especulaba que el DT «millonario» podía incluir a Giuliano Galoppo en lugar del juvenil Santiago Lencina, buscando mayor solidez, equilibrio y despliegue físico, algo que finalmente fue descartado, ya que vuelve a apostar por el juvenil tras la floja presentación ante Independiente.

A nivel disponibilidad, el entrenador tiene bajas y limitaciones: Juan Cruz Meza no está en la lista de la Copa, Maxi Meza está lesionado, Nacho Fernández jugó solo 32 minutos en el semestre y Pity Martínez solo está para minutos finales. Quien sí sumaría minutos, aunque desde el banco de suplentes, es Juanfer Quintero.

En la defensa, y sin muchas opciones, el DT apuesta a Sebastián Boselli y Paulo Díaz, tras las lesiones de Germán Pezzella y Lucas Martínez Quarta, mientras que el refuerzo Juan Portillo será parte del banco de suplentes por primera vez desde su incorporación.

Sin lugar a dudas que se trata de un partido de alta tensión para el «Millonario» donde buscará salir bien parado como visitante para poder definir la serie en el estadio Monumental. El entrenador sabe que el equipo se juega mucho para el futuro cercano y por esta razón buscará el mejor equipo posible para dar un paso más hacia el sueño de poder conseguir una nueva Copa Libertadores.

La alineación de River vs. Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Santiago Lencina, Enzo Pérez, Kevin Castaño, Matías Galarza; Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

