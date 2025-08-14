Locura en Mar del Plata: apuñaló al perro de su vecina porque había mordido a su caniche

La mujer reaccionó con violencia cuando vio que lastimaban a «León», su mascota.

Ocurrió en Mar del Plata. La agresora quedó detenida.

Una mujer de 42 años vio que el perro de la vecina atacaba a «León», su caniche. La situación derivó en una discusión entre ella y otra mujer que vive en el barrio, pero pronto se convirtió en un episodio aún más violento: la dueña de «León» tomó un cuchillo y apuñaló al animal de la vecina.

Ocurrió en Mar del Plata, en el barrio Libertad. La mujer, cuya identidad no trascendió, quedó detenida.

El perro que originó la pelea se escapó de su casa, en la cale Paraguay al 200, y se encontró con el caniche en French al 8800. Ahí comenzó un ataque de can a can, en el que León sufrió una mordedura.

La dueña del caniche logró rescatar a su mascota y, al dirigirse a la casa del otro animal para reclamar, comenzó el fuerte intercambio verbal con la vecina. En ese contexto, sacó un cuchillo y apuñaló al perro en el lomo.

Minutos después, tras un llamado al 911, intervino la policía local, que detuvo a la dueña de León, para trasladarla luego a la comisaría 6ta. Ambos animales recibieron atención veterinaria y se encuentran fuera de peligro.

«Ambos canes están bien y la agresora fue trasladada a la comisaría sexta donde se hicieron las actuaciones correspondientes», dijeron fuentes oficiales citadas por el sitio marplatense 0223.

Este martes, la mujer declaró en Tribunales. Aseguró haber actuado en defensa de su propio perro porque la otra mascota había atacado a su caniche, pero el fiscal Eduardo Layús la imputó por los delitos de amenazas y daño.

Permanece alojada en la Unidad Penal N°50 de Batán a la espera de la audiencia de excarcelación.

