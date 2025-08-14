Este jueves SECHEEP realizará trabajos de mantenimiento en distintas localidades

14 agosto, 2025 ACTUALIDAD, PROVINCIALES

El objetivo es optimizar el servicio eléctrico.

Con el objetivo de optimizar el servicio eléctrico, SECHEEP realizará trabajos de mantenimiento programados en distintas localidades y zonas de la provincia .

 

En Barranqueras:

07:30 a 09:00 hs.

Zona: Av. 9 de Julio 4400 al 4600 y áreas aledañas.

 

En Resistencia:

De 09:30 a 12:00 hs

Zona: Villa Luzuriaga y zonas cercanas.

 

En Fontana:

De 08:00 a 12:00 hs

Zona: Isla del Cerrito, Campo Rossi y alrededores.

 

En El Impenetrable:

De 09:00 a 14:00 hs

Zona: Sauzal, Tres Pozos, Tartagal y Fortín Belgrano

 

La empresa solicita a los usuarios tomar las previsiones necesarias. El organismo piden disculpas pero recuerda que todo se realiza en el marco del servicio para la comunidad.

Comentarios

Te Puede Interesar

“No pienso dejar mi condición de docente en la puerta del Ministerio”, dijo Lineras tras ser designado frente a Educación

[...]

TUCUMÁN: CHACO FUE ELECTA TITULAR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD

[...]

SAN BERNARDO:dos detenidos en ruta 95 con marihuana

[...]