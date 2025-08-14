En medio de una persecución secuestraron una camioneta con cigarrillos de contrabando

En un operativo conjunto entre la Dirección de Seguridad Rural y Ambiental de General San Martín y Gendarmería Nacional, este jueves por la madrugada se secuestró una camioneta cargada con cartones de cigarrillos de contrabando en la zona rural que une Makallé, Selvas del Río de Oro y Colonia Elisa.

El procedimiento se inició alrededor de las 5:50, cuando efectivos de Gendarmería detectaron una Volkswagen Amarok gris circulando por la Ruta Provincial N° 3, en inmediaciones del paraje «Campo La Aurora», e iniciaron una persecución. Ante el aviso, móviles del Departamento de Seguridad Rural montaron un operativo cerrojo en distintos accesos.

La camioneta fue ubicada en la Ruta Provincial N° 90, en el acceso a Colonia Laguna Lobo, pero su conductor evadió el control y tomó un camino vecinal —la ex vía vieja— en dirección a Capitán Solari. La persecución continuó hasta que, a unos 20 kilómetros al noreste, sobre el camino que conecta Makallé, Selvas del Río de Oro y Colonia Elisa, el vehículo fue hallado abandonado, sin ocupantes.

En el interior, los uniformados encontraron cartones de cigarrillos marca Rodeo, presuntamente ingresados de manera ilegal al país.

La Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo del Dr. Carlos Amad, dispuso que Gendarmería Nacional continúe con las actuaciones correspondientes. La investigación sigue para identificar a los responsables y determinar el origen y destino de la mercadería.

