El dólar oficial profundizó la caída y cerró a $1.310

También bajaron el mayorista, que acumuló una baja del 5% en los últimos diez días, el blue y los financieros.

El dólar oficial bajó este jueves por décima jornada consecutiva, tanto en el segmento mayorista como en el minorista, así como también cayeron el blue y los financieros, producto de las supertasas convalidadas por el Gobierno que superaron el 70%.

En el mercado minorista, el dólar cayó 20 pesos, y cerró a $1.310 en el Banco Nación, mientras que el promedio de entidades financieras del Banco Central (BCRA) dio $1.311 para la venta.

Asimismo, el dólar mayorista, que es la referencia del mercado, bajó un 2,9% a $1.300.

De esta manera, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.703.

Por otro lado, el dólar blue cayó 20 pesos a $1.320 en la city porteña, en tanto que el dólar MEP baja 1,9% a $1.307,49, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hace 0,8% a $1.310,50.

Fuente:datachaco

