Día de las Infancias: este viernes comienza la promo con tarjeta Tuya

El Nuevo Banco del Chaco ofrece acompañar la celebración con 4 cuotas sin interés, más 10% de bonificación sin tope de reintegro, en comercios adheridos.

Desde este viernes 15 al domingo 17 de agosto de 2025, estará vigente la promoción para comprar un regalo especial por el Día de las Infancias con tarjeta Tuya en los rubros: jugueterías, indumentaria, regalerías, librerías y papelerías, marroquinerías, zapaterías, ópticas, bicicleterías y electro.

Los locales adheridos a la promoción del Día de las Infancias con tarjeta Tuya pueden consultarse en el sitio web oficial www.nbch.com.ar/promociones

La promoción especial de Tarjeta Tuya para el Día de las Infancias con 4 cuotas sin interés más 10% de bonificación sin tope de reintegro, es una propuesta de acción conjunta con la red de comercios adheridos para ofrecer un beneficio a sus clientes y a usuarios de Tuya.

Los comercios que deseen participar deben adherirse hasta el jueves 14 al mediodía, a través del formulario web enviado por correo electrónico o bien, acercándose a su sucursal del NBCH.

La adhesión está abierta para que todos los comercios de la provincia de los rubros incluidos en la promoción puedan ofrecer este beneficio a sus clientes y aprovechar las ventajas que ofrece Tarjeta Tuya.

Con esta propuesta de cuotas sin costo financiero, Nuevo Banco del Chaco brinda una herramienta de venta a comercios chaqueños, en esta fecha tan importante para potenciar la actividad comercial.

TARJETA TUYA

Para habilitar tarjeta Tuya se puede hacer de forma rápida y segura a través de los diferentes canales: vía telefónica, llamando al 0800-888-6224; o bien, a través de WhatsApp al número verificado 362-416-1290.

Las personas que aún no cuentan con Tuya pueden solicitarla de manera online a través del formulario en la web oficial de Nuevo Banco del Chaco en https://www.nbch.com.ar/ o en las sucursales de la entidad bancaria.

