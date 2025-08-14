Con reducción de turnos, la UTA acordó con empresas evitar despidos por tres meses

Con esa medida, se garantizan los puestos de trabajos de los choferes por el término de tres meses, desde septiembre hasta noviembre.

La Unión Tranviaria Automotor (UTA) Chaco acordó con empresas para evitar despidos por el término de tres meses. Fue el secretario general del sindicato, Raúl Abraham quien confirmó a Diario Chaco que se pactó con las empresas de transporte ERSA Y Tiro Federal Microbus y La Cordial) TSM, una reducción mensual de 24 a 18 turnos, y de esa manera impedir sanciones a los trabajadores.

«Acordamos que la jornada del mes, que son 24 turnos, quede en 18 turnos y bueno, con eso más o menos estamos evitando que no se realicen las suspensiones», aseguró y luego agregó que la medida fue consultada con los transportistas , quienes aceptaron el acuerdo, que entra en vigencia en septiembre y se extiende hasta fines de noviembre.

Fuente:diariochaco

Comentarios