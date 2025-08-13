Uncaus abrió inscripciones a una Diplomatura en Iniciación a la Docencia en la Educación Superior

Las clases asincrónicas comenzarán en septiembre y tendrán una duración de ocho meses. Está destinada a egresados/as de nivel superior, profesionales, docentes universitarios noveles, entre otros.

La Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus) abrió inscripciones para una nueva propuesta de Diplomatura que tratará la temática de «Iniciación a la Docencia en la Educación Superior».

Las clases iniciarán el 8 de septiembre con modalidad asincrónica y se desarrollarán por ocho meses.

La propuesta, que está aprobada por Resolución Nº366/2025 C.S. de la Universidad, está destinada a egresados/as de nivel superior, profesionales, docentes universitarios noveles, ayudantes de cátedra, profesionales interesados/as en iniciar su trayectoria en la docencia, tanto universitaria como no universitaria.

La dirección de la Diplomatura está a cargo de la doctora Romero, Mara, y la coordinación a cargo de Ricardone, Manuel.

PROGRAMA DE LA DIPLOMATURA

El mismo contiene los siguientes módulos de trabajo: la educación superior en Argentina- estructura, funciones, sujetos y desafíos; docencia situada- desafíos del contexto; didáctica general y planificación situada en el nivel superior; evaluación para el aprendizaje en el nivel superior; herramientas tecnológicas y entornos virtuales en la docencia superior; la práctica docente reflexiva en la educación superior; la práctica docente reflexiva en la educación superior; trabajo integrador final.

INSCRIPCIONES Y CONSULTAS

Las personas interesadas podrán obtener mayor información e inscribirse a través de la página web: https://cursos.uncaus.edu.ar/cursos/J4MQD42XG8

