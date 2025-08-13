Según INDEC, la inflación de julio fue del 1,9% y acumula 17,3% en lo que va del año

Se trata de un leve repunte comparado con junio y es el tercer mes consecutivo que se mantuvo por debajo del 2%.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer este miércoles el dato de inflación de julio de 2025, que fue del 1,9%. Por su parte, la inflación interanual fue del 36,6% y acumuló un 17,3% en los primeros seis meses del año.

Se trata del tercer mes consecutivo que la inflación se mantuvo por debajo de 2%.

En cuanto a las categorías, la división con mayor aumento fue la de Recreación y Cultura, con el 4,8%; Transporte (2,8%); Restaurantes y hoteles (2,8%); Comunicación (2,3%); Bienes y servicios varios (2,1%); y Educación (1,9%).

Por otro lado, los rubros que se ubicaron por debajo del nivel general fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,9%); Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,5%); Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (1,5%); Salud (1,1%); Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%); y Prendas de vestir y calzado (-0,9%).

LA INFLACIÓN EN EL GOBIERNO DE MILEI

Enero 2024: 20,6%

Febrero 2024: 13,2%

Marzo 2024: 11%

Abril 2024: 8,8%

Mayo 2024: 4,2%

Junio 2024: 4,6%

Julio 2024: 4%

Agosto 2024: 4,2%

Septiembre 2024: 3,5%

Octubre 2024: 2,7%

Noviembre 2024: 2,4%

Diciembre 2024: 2,7%

Enero 2025: 2,2%

Febrero 2025: 2,4%

Marzo 2025: 3,7%

Abril 2025: 2,8%

Mayo 2025: 1,5%

Junio 2025: 1,6%

Julio 2025: 1,9%

Fuente:diariochaco

Comentarios