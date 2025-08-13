Según INDEC, la inflación de julio fue del 1,9% y acumula 17,3% en lo que va del año

Se trata de un leve repunte comparado con junio y es el tercer mes consecutivo que se mantuvo por debajo del 2%.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer este miércoles el dato de inflación de julio de 2025, que fue del 1,9%. Por su parte, la inflación interanual fue del 36,6% y acumuló un 17,3% en los primeros seis meses del año.
Se trata del tercer mes consecutivo que la inflación se mantuvo por debajo de 2%.
En cuanto a las categorías, la división con mayor aumento fue la de Recreación y Cultura, con el 4,8%; Transporte (2,8%); Restaurantes y hoteles (2,8%); Comunicación (2,3%); Bienes y servicios varios (2,1%); y Educación (1,9%).
Por otro lado, los rubros que se ubicaron por debajo del nivel general fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,9%); Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,5%); Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (1,5%); Salud (1,1%); Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%); y Prendas de vestir y calzado (-0,9%).
LA INFLACIÓN EN EL GOBIERNO DE MILEI
Enero 2024: 20,6%
Febrero 2024: 13,2%
Marzo 2024: 11%
Abril 2024: 8,8%
Mayo 2024: 4,2%
Junio 2024: 4,6%
Julio 2024: 4%
Agosto 2024: 4,2%
Septiembre 2024: 3,5%
Octubre 2024: 2,7%
Noviembre 2024: 2,4%
Diciembre 2024: 2,7%
Enero 2025: 2,2%
Febrero 2025: 2,4%
Marzo 2025: 3,7%
Abril 2025: 2,8%
Mayo 2025: 1,5%
Junio 2025: 1,6%
Julio 2025: 1,9%
