Salió la Poceada en Fontana: un afortunado se llevó más de 51 millones de pesos

De esta manera el pozo se vuelve a reiniciar para el sorteo del día jueves con un pozo base de 38 millones de pesos.

El sorteo de la Poceada Chaqueña de este martes 12 de agosto dejó un nuevo millonario en Fontana, el premio total fue de más de 51 millones de pesos.

 

Los números de la suerte que completaron la jugada ganadora fueron: 01, 27, 35, 66 y 99.

 

 

Poceada de este martes 12 de agosto

La jugada de la suerte se llevó a cabo en la Agencia 368-00 ubicada en la localidad de Fontana.

 

