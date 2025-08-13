PSG vs Tottenham, por la Supercopa de Europa 2025: horario, formaciones y TV

El campeón de la Champions y el ganador de la Europa League medirán fuerzas en busca del primer gran título continental de la temporada.
El Bluenergy Stadium de Údine, en Italia, será testigo este miércoles de un cruce de alto voltaje entre dos potencias del fútbol europeo: Paris Saint-Germain (PSG) y Tottenham Hotspur, quienes buscarán levantar la Supercopa de Europa y arrancar la temporada con un trofeo en sus vitrinas.
PSG vs Tottenham: probables formaciones
PSG: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.
Tottenham: Guglielmo Vicario; Djed Spence, Micky van de Ven, Cristian Romero, Pedro Porro; Mohammed Kudus, Joao Palhinha, Pape Sarr, Rodrigo Bentancur, Brennan Johnson; Richarlison. DT: Thomas Frank.
PSG vs Tottenham: otros datos
Hora: 16:00.
Estadio: Bluenergy Stadium (ITA).
Árbitro: Joao Pinheiro (POR).
VAR: Marco Fritz (ALE), Bastian Dankert (ALE) y Jérome Brisard (FRA).
TV: Fox Sports, ESPN y Disney +.