Nuevos trabajos de mantenimiento de Secheep podrían interrumpir el servicio

13 agosto, 2025 ACTUALIDAD, PROVINCIALES

Desde la empresa de energía eléctrica provincial indicaron que, durante esta mañana, se llevarán a cabo tareas en distintos sectores.

Este miércoles 13, la empresa Secheep informó que realizará nuevos trabajos de mantenimiento para mejorar el servicio en la provincia.

Los sectores que se intervendrán serán:

 

EN RESISTENCIA:

De 8 a 9:30, en avenida Hernandarias intersección avenida 25 de Mayo y alrededores.

De 7:30 a 10, en Villa Río Negro, Isla de Villa Río Negro y alrededores.

EN FONTANA

De 11 a 12:30, en Villa Allín y alrededores.

EN JUAN JOSÉ CASTELLI

De 8 a 12, en diversas áreas (solo durante el tiempo de maniobras de transferencia de cargas).

