Manipulaba un arma de fuego y se disparó accidentalmente

Se trata de un joven de 19 años quien aseguró que se encontraba en la casa de su jefe, cuando ocurrió el hecho. Fue atendido en el hospital local.

En los primeros minutos de este miércoles, aproximadamente, a las 00:30, ingresó una ambulancia al Hospital 9 de Julio de Las Breñas, con un joven de 19 años, domiciliado en la zona rural de Pampa Iporá Guazú.

El mismo manifestó que al encontrarse en el domicilio de su patrón, estaba manipulando un arma de fuego, calibre 22, cuando de forma accidental, se efectúa un disparo contra si mismo, impactando en su brazo derecho.

El joven fue atendido por el médico de turno adelantando que el joven presentaba una «Herida penetrante por arma de fuego en el brazo derecho, de caracter leve». El mismo permaneció en observación.

Se informa a la Comisaría de Las Breñas por razones de jurisdicción.

Fuente:datachaco

