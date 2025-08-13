Los Puntah estrenan Capítulo I: cuatro canciones propias para una nueva etapa

La reconocida banda Los Puntah anuncia el lanzamiento de Capítulo I, un trabajo que incluye cuatro composiciones inéditas y marca el inicio de una nueva etapa en su proyecto musical.

«Estamos dando una vuelta de rosca a nuestro proyecto, porque creemos que las bandas que se resisten a estancarse deben estar en permanente movimiento», explicaron los integrantes. La propuesta combina la fuerza de los clásicos con sonidos y poemas nuevos, apostando a un cancionero popular en constante renovación.

Con la convicción de que el aplauso debe ser un resultado y no un objetivo, Los Puntah buscan que su música viaje, explore otros caminos y se nutra tanto de sus propias obras como de las de nuevos autores. En este proceso, cuentan con el respaldo de músicos y productores destacados que comprenden y potencian su visión artística.

«Desde siempre somos almas de escenario y ese es nuestro lugar natural. Vamos a llevar nuestra música a donde sea, con el corazón por delante, como siempre», remarcaron.

Con Capítulo I, Los Puntah no solo presentan cuatro nuevas canciones, sino que también renuevan su compromiso con la creación, la tradición y la búsqueda constante de sonidos frescos que enriquezcan el patrimonio musical.

El lanzamiento será el 15 de agosto en todas las plataformas de músicales.

