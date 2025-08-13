Este miércoles se conocerá el veredicto del juicio de Julieta Prandi contra su exmarido

Cerca de las 11 comenzará la jornada en los tribunales de Campana, donde Claudio Contardi conocerá el veredicto.

La expectativa es máxima en Campana. Este miércoles, cerca de las 11, los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar darán a conocer el veredicto en el juicio contra Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, acusado de abuso sexual agravado. La actriz y conductora estará presente junto a su abogado, Javier Baños, mientras que el imputado asistirá acompañado por sus dos defensores.

Desde la querella esperan una condena ejemplar. «La lógica indica que va a ser condenado. Jurídicamente, una absolución es impensable. Lo que se puede discutir es el monto de la pena, por lo que pedimos 50 años», declaró Baños a la agencia Noticias Argentinas, argumentando que Contardi «no tiene posibilidad de reinserción».

El fiscal Christian Fabio solicitó 20 años de prisión, mientras que la defensa reclamó la absolución. El tribunal rechazó el pedido de la defensa de realizar un juicio por jurados populares y también denegó la prisión preventiva solicitada por la querella, al considerar que adelantaría el sentido de la sentencia.

Prandi, que permanece custodiada, expresó su angustia tras la audiencia del viernes: «Lloré desde las tripas, saqué todo mi dolor. Este hombre es capaz de hacer cualquier cosa». También sostuvo que su prioridad es resguardar su integridad física y la de sus hijos.

En la puerta del tribunal, la conductora dejó una frase que resume el espíritu de la causa: «Los hechos tienen que tener consecuencias. Si no, lo que permitimos se repite».

Con los alegatos concluidos y las pruebas expuestas, el caso que conmovió al ambiente artístico y a la opinión pública llega a su instancia final. La sentencia se conocerá este miércoles.

