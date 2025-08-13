El Congreso pedirá un informe al Ejecutivo sobre las muertes por fentanilo contaminado

Allí solicitarán extensos detalles sobre el accionar de los laboratorios, la ANMAT y las medidas para retirar los lotes contaminados.

Con 96 muertes confirmadas hasta el momento, el caso de lotes de fentanilo contaminados con bacterias mortales se convirtió en uno de los desastres sanitarios más graves de los últimos años. Por esta razón diputados de todos los bloques acordaron por unanimidad un extenso pedido de informes al Ejecutivo nacional, unificando los cinco dictámenes que circulaban cuando comenzó la reunión de la comisión de Salud.

El pedido tiene 26 preguntas consensuadas que van desde la cantidad de casos, fallecidos, hasta la conformación societaria de los laboratorios HBL Pharma y Ramallo pasando por el pedido de información sobre las acciones de la ANMAT desde los primeros casos, y qué se hizo para retirar los lotes contaminados. Aún resta la creación de una comisión investigadora en Diputados, algo que debería ser votado en la comisión de Asuntos y Peticiones.

Como fue un acuerdo de todos los bloques unificar el dictamen y consensuar las preguntas, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, solicitó que al haber acuerdo se gire directamente a la presidencia de la Cámara para que sea enviado el pedido de informes al Ministerio de Salud. De esta manera se evita que tenga que pasar por el recinto y los diputados obtengan el resultado de las preguntas lo más rápido posible.

El titular de la comisión, el diputado de Unión por la Patria Pablo Yedlin, abrió el debate expresando que este caso «es la peor situación de intoxicación medicamentosa post Anmat», organismo creado en la década del 90 luego de la crisis que generó la intoxicación con propóleo. Pablo Juliano de Democracia señaló que si bien «no es el Anmat el que liberó la autorización de estos lotes», el caso «supera a la tragedia de Once y al atentado de la Amia», y señaló que esto también es consecuencia de las desregulaciones.

La socialista Mónica Fein apuntó contra los socios de los laboratorios haciendo referencia a que en Rosario este laboratorio tuvo un antecedente, donde el laboratorio Apolo explotó y produjo «una grave situación a cinco personas». Por otro lado, la diputada del PRO, Silvana Giudici, dijo que la información «es cada vez más preocupante».

Por otro lado, hizo referencia a la creación de la comisión investigadora y que el juez Kreplak «dicte las primeras medidas. Hay 25 personas inhibidas, no sé por qué no hay un pedido de indagatoria, una imputación o alguna prisión preventiva. Es la mayor crisis sanitaria causada por medicamentos de la historia de la Argentina».

Una de las últimas oradoras fue la diputada de UP, Victoria Tolosa Paz, quien hizo referencia al trabajo del Instituto Malbrán señalando que está haciendo el peritaje para determinar en qué momento se contaminó la ampolla. «Celebramos este trabajo, que es clave para identificar las fallas y saber cuáles fueron los mecanismos de la ANMAT que no funcionaron, para así fortalecerla en lugar de desmantelarla».

El dictamen ya fue firmado y ahora se girará al presidente de la Cámara, Martín Menem, para que lo envíe al Ejecutivo quien no tiene plazo fijado para responder.

