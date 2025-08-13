Docentes universitarios tendrán aumentos del 7,5%

Habrá adicionales «excepcionales» de $25.000 por cargo.

En medio del paro nacional de profesores universitarios que empezó el lunes y terminará el viernes, el gobierno nacional anunció un aumento del 7,5% en el salario para docentes y no docentes entre septiembre y noviembre. Además, habrá adicionales «excepcionales» de $25.000 por cargo .

 

Mediante un comunicado, el Ministerio de Capital Humano señaló que con esta decisión se consolida una «política orientada a garantizar su funcionamiento y desarrollo» de las universidades y resaltaron que en 2024 «se asignaron fondos adicionales por más de $23.000 millones para acciones específicas de la Subsecretaría de Políticas Universitarias».

 

El gobierno cuestionó la falta de actualización salarial en 2023, durante la gestión de Alberto Fernández, y destacó que «desde diciembre de 2023, la actual gestión dispuso un aumento extraordinario que acumuló un 345%».

 

«En materia de salarios, las actualizaciones siguieron la pauta definida para el personal de la Administración Pública Nacional», añadió.

 

«En octubre de 2024, incluso, se ofreció un aumento del 6,8%, que fue rechazado por las organizaciones sindicales y que igualmente se mantuvo. Entre enero de 2024 y mayo de 2025, el incremento acumulado alcanzó el 111,0%», sostuvieron.

