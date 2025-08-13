Día no laborable: ¿atenderán los bancos el viernes 15?

Se trata de una jornada sin actividad para algunos sectores, aunque muchos otros trabajarán de manera normal. Conocé sobre la disposición a nivel nacional.

El próximo viernes 15 de agosto es un día no laborable con fines turísticos, por lo cual algunas personas disfrutarán un fin de semana largo de tres días.

En ese sentido, surge la duda sobre cómo funcionarán algunos servicios durante la jornada, como es el caso de los bancos.

De acuerdo al calendario de feriados bancarios 2025, difundido por el Banco Central (BCRA), el 15 de agosto está incluido en el listado de los asuetos que deberán respetar las entidades financieras.

La disposición se encuentra en la comunicación C99321, emitida por la autoridad monetaria el 19 de diciembre de 2024, que detalla los feriados bancarios para el año 2025.

Esto implica que no se podrán realizar trámites presenciales ni habrá atención al cliente en las sucursales bancarias durante este día.

De todos modos, los usuarios del sistema financiero contarán con alternativas para realizar operaciones durante este día no laborable. Los cajeros automáticos seguirán en funcionamiento para extracciones de efectivo y consultas, aunque es importante considerar que no serán recargados durante esta jornada, por lo que la disponibilidad de dinero podría verse afectada, según la demanda.

Las herramientas de banca digital también estarán operativas. Los clientes podrán utilizar el home banking y las aplicaciones móviles de sus respectivos bancos para realizar una amplia gama de transacciones, como consultas de saldos y movimientos, pago de servicios y transferencias de dinero.

En tanto, los sistemas de pagos digitales, como las billeteras virtuales, y el uso de tarjetas de débito y crédito también estarán disponibles sin interrupciones para realizar compras y pagos.

