Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual contra Julieta Prandi y quedó detenido

La fiscalía había requerido una pena de 20 años de prisión, mientras que la querella solicitó 50. Los detalles de la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana.

El empresario Claudio Contardi, expareja de la actriz y conductora Julieta Prandi, fue condenado este miércoles a 19 años de prisión por los delitos de abuso sexual agravado. La resolución fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana, y el acusado fue detenido de manera inmediata. La audiencia comenzó pasadas las 11 de la mañana y el veredicto se leyó sin la presencia de Prandi en la sala.

El fiscal Christian Fabio había solicitado 20 años de prisión, mientras que la querella reclamó 50 años, destacando la magnitud del daño psicológico y físico a la víctima. Contardi, quien desde el viernes pasado tenía prohibida la salida del país, había planteado la nulidad del juicio, pero fue rechazada por los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar.

El caso, que se arrastró por casi diez años, tiene sus orígenes en abusos ocurridos entre 2015 y 2018, aunque la investigación comenzó en 2021 luego de la denuncia presentada por Prandi ante la UFI N°4 de Escobar. Durante el juicio, el fiscal detalló que la relación estuvo marcada por violencia física, psicológica y simbólica, y que Contardi abusó sexualmente de la actriz en reiteradas oportunidades en el domicilio familiar, ejerciendo amenazas y violencia física y psicológica, incluyendo el acceso carnal mediante coerción.

El tribunal tuvo en cuenta como agravantes la prolongada duración de los abusos, el daño a la salud psicofísica de la víctima y el perjuicio causado a sus dos hijos en común. La querella sostuvo que Contardi es incapaz de ser resocializado y destacó la necesidad de garantizar la seguridad de Prandi y su familia.

