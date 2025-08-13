Avanza la implementación del PROGANO en varias localidades de la provincia

Los equipos trabajan en manejo de rodeos, sanidad, alimentación y mejoramiento genético.

El Programa Ganadero del Norte (PROGANO), impulsado por la Subsecretaría de Ganadería del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, avanza con su presencia en territorio con asistencia técnica, sanitaria y productiva a productores caprinos y ovinos en toda la provincia .

Los equipos técnicos trabajan en manejo de rodeos, sanidad, alimentación y mejoramiento genético, además de incentivar a los productores a sumarse al plan de adquisición de ejemplares para faena en el frigorífico de Pampa del Infierno.

En septiembre, junto al INTA, se dictarán cursos sobre manejo de motosierra y armado de corrales en los CEDEPROs de El Sauzalito y Fuerte Esperanza, y se extenderá a otras localidades. También se lanzará la actividad de curtiembre de caprinos y, junto al PRODER, se realizarán capacitaciones en apicultura en El Espinillo.

«Nuestro trabajo se asienta sobre los cuatro pilares de la producción: manejo, sanidad, alimentación y genética. Buscamos acompañar al productor en su propio campo, junto a sus animales, para obtener los mejores resultados», señaló el coordinador de PROGANO, Ramón Bangher.

En el último mes, el equipo del CEDEPRO de El Espinillo asistió a 56 productores con desparasitaciones, aplicación de vitaminas, insecticidas y acaricidas en más de 1.300 animales, además de castraciones y vacunaciones. En El Sauzalito, las tareas incluyeron prevención de enfermedades, entrega de reproductores, castraciones y asistencia en partos.

