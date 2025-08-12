Un excombatiente de Malvinas pasó a retirar su premio millonario por Lotería Chaqueña

El afortunado, oriundo de La Verde, ganó más de 61 millones de pesos.

En el sorteo del pasado 7 de agosto, un vecino de La Verde acertó cinco números y se llevó el premio mayor de la Poceada Chaqueña, que superaba los 61 millones de pesos. El ganador es un excombatiente de Malvinas y apostó a una jugada que sigue desde hace mucho tiempo.

«Es una jugada que vengo repitiendo desde hace siete meses», reveló este hombre, respecto a la combinación manual compuesta por los números 16, 21, 24, 45 y 62, que —según contó— «son las edades de los miembros de mi familia».

La jugada ganadora fue registrada en la Agencia Oficial 370 de Héctor Daniel Correa, ubicada en el cruce de Peón y Moreno, en La Verde. Al ser el único ganador, el excombatiente se alzó con un primer premio acumulado de 61.953.477 pesos.

