Secuestran mercadería ilegal valuada en más de 4 millones de pesos

En el marco de controles sobre rutas nacionales, personal de Gendarmería Nacional secuestró cigarrillos de origen extranjero y bolsas de carbón, sin documentación respaldatoria.

En un primer operativo, efectivos de la Sección «Puerto Velaz», dependiente del Escuadrón 15 «Bajo Paraguay», se encontraban desplegados sobre la Ruta Nacional N° 11 (kilómetro 1.103), cuando procedieron a verificar dos valijas transportadas por un pasajero mayor de edad.

Al inspeccionarlas, constataron que había 1.500 paquetes de cigarrillos, de origen extranjero, sin la documentación que acreditara su legal ingreso al país.

El Juzgado Federal N° 1 de Formosa orientó el secuestro de la mercadería, valuada en 2.280.000 pesos, y dispuso que el involucrado continúe en libertad supeditado a la causa.

A su vez, este lunes en horas de la noche, integrantes de la Sección «Laguna Blanca» perteneciente al Escuadrón 16 «Clorinda», realizaban controles sobre la Ruta Nacional N° 86 (kilómetro 1.340) cuando inspeccionaron un transporte de cargas generales.

En su interior detectaron 666 bolsas de carbón de 5 kilogramos cada una, con un peso total de 3.330 kilogramos, que carecían de la documentación exigida para su transporte.

La carga, valuada en 2.331.000 pesos, fue secuestrada y quedó a disposición de la Dirección de Registro, Control y Fiscalización del Ministerio de Producción de Formosa.

Fuente:datachaco

