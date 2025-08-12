El streaming del Conicet se trasladará a la costa de Chubut y Río Negro

Entre septiembre y octubre, el buque científico Falkor (too) explorará los cañones frente a Viedma y Rawson con transmisiones en vivo.

Tras el enorme impacto generado por el streaming en vivo desde el cañón submarino de Mar del Plata, se confirmó que los estudios y el equipo de transmisión del Conicet se trasladarán frente a Viedma.

De esta manera, ahora el norte de la Patagonia será el nuevo epicentro de una misión que busca desentrañar los secretos del mar profundo argentino, con apoyo del CONICET y de la Fundación Williams.

Así lo confirmó la oceanógrafa Ornella Silvestri, integrante del equipo científico, en una entrevista con la bióloga y creadora digital Lu Peirone (@lupeirone).

Silvestri detalló que las nuevas campañas se llevarán a cabo entre el 30 de septiembre y el 30 de octubre, a unos 500 kilómetros mar adentro de las costas de Viedma y Rawson , a bordo del moderno buque Falkor (too), perteneciente al Schmidt Ocean Institute.

EL OBJETIVO: ENTENDER LOS CAÑONES SUBMARINOS DEL MAR ARGENTINO

Las expediciones tienen como propósito principal estudiar cañones submarinos del talud continental, formaciones geológicas profundas que podrían tener un rol clave en la dinámica marina.

La hipótesis científica plantea que estos cañones funcionan como canales por donde circula agua de fondo fría y rica en nutrientes, lo que tendría un impacto ecológico significativo sobre la plataforma continental.

«La hipótesis es que estos cañones permiten el ingreso de agua profunda cargada de nutrientes a la plataforma, lo que podría explicar ciertas señales satelitales como zonas con temperaturas más bajas y mayor concentración de clorofila-a», explicó Silvestri.

Estas dinámicas podrían redefinir el conocimiento actual sobre la circulación oceánica y la productividad biológica en el Mar Argentino.

TECNOLOGÍA DE PUNTA PARA UNA MISIÓN ÚNICA

Para comprobar esta hipótesis, el equipo desplegará una impresionante batería tecnológica sobre el lecho marino. Utilizarán vehículos operados remotamente (ROV SuBastian), ecosondas, sensores meteorológicos, boyas con GPS, plataformas de observación, correntómetros, redes para colecta de plancton y dispositivos para análisis físico-químico del agua.

La región frente a Viedma será especialmente instrumentada, dado que allí se identifican desde imágenes satelitales algunas de las señales más claras de intercambio de masas de agua.

CIENCIA EN TIEMPO REAL

Hasta el 10 de agosto se pudo seguir las transmisiones en vivo desde el cañón submarino de Mar del Plata a través del canal Schmidt Ocean en YouTube. Y a partir de fines de septiembre, será el turno de las profundidades frente a la Patagonia.

Además de sus aportes científicos, el proyecto busca acercar la ciencia marina a la ciudadanía. Las transmisiones permiten ver en tiempo real cómo operan los instrumentos, cómo trabajan las y los científicos y qué se esconde en el fondo del océano.

«La interacción entre las corrientes y el fondo marino tiene un impacto directo en la vida microscópica —y no tanto— del mar. Entender esto nos permitirá cuidar mejor los ecosistemas y anticipar los efectos del cambio climático», explicaron desde la cuenta oficial del proyecto @Ecosde2cañones.

