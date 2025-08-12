Cristina Kirchner solicita frenar el decomiso de bienes: «Mi patrimonio es legítimo»

La expresidenta, con detención domiciliaria, cuestiona el cálculo del perjuicio al Estado y se reserva ir a la Corte Suprema para defender sus bienes.

Cristina Kirchner pidió a la Justicia suspender la ejecución de sus bienes y anular esa decisión, mientras sigue detenida en su casa cumpliendo una condena de seis años por el caso Vialidad.

Además, cuestionó la manera en que se calculó el monto del perjuicio provocado al Estado con la maniobra y se reservó el derecho llegar a la Corte Suprema con su reclamo.

La presentación de Cristina Kirchner, realizada en primera persona y firmada también por el abogado Alberto Beraldi, se efectuó al filo de que venza el plazo −a las 9.30 de este miércoles− para que deposite, junto con el resto de los condenados, los 530 millones de dólares establecidos por el tribunal oral por el decomiso de bienes para reparar el perjuicio ocasionado al Estado. Es decir que, en la práctica, la expresidenta no depositará ni un centavo, aunque esa obligación sigue vigente para el resto de los condenados.

Cristina Kirchner insistió: «No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende sean decomisables».

Fuente:diariochaco

