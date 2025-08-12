Chaco pagó una deuda «heredada» de 40 millones de dólares y comprometió sus arcas

Se trata de la cuarta cuota del Bono Internacional, una deuda que fue generada por las gestiones anteriores, y que resaltaron que fue pagada «en un contexto económico nacional e internacional complejo».

El Gobierno acreditó este martes el pago de la cuarta cuota del Bono Internacional, por casi 40 millones de dólares y resaltaron que fue mediante «un enorme esfuerzo financiero y sin esquivar responsabilidades».

«En apenas un año y medio de gestión, Zdero ya destinó 160 millones de dólares para saldar esta deuda heredada, en medio de un contexto económico nacional e internacional complejo», indicaron desde el equipo económico.

Informaron que la obligación fue generada en 2016, «cuando Domingo Peppo emitió 250 millones de dólares en títulos internacionales para cancelar sentencias judiciales que podrían haberse pagado en pesos, acordando con los propios empleados judiciales acreedores».

«En 2020, Jorge Capitanich debía iniciar los pagos, pero decidió no hacerlo. Optó por reestructurar la deuda en el mercado internacional, lo que provocó sobrecostos millonarios que hoy pesan sobre las finanzas provinciales», explicaron.

En ese sentido, apuntaron que las gestiones anteriores no pagaron «un solo dólar del Bono Internacional». «Todos los vencimientos recaen en la actual gestión, que debe afrontar compromisos anuales cercanos a 80 millones de dólares hasta el final de su mandato», aseveraron.

«Esta provincia honra sus compromisos, aunque no los haya generado. No hay excusas: estamos haciendo lo que corresponde, cuidando la reputación financiera de Chaco y defendiendo a los chaqueños del costo del desmanejo anterior», sostuvieron desde el equipo económico.

Fuente:diariochaco

Comentarios