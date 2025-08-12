Cayó «Locura» por asalto a mano armada: tenía otra causa por privación de libertad

Un hombre fue arrestado tras un procedimiento policial que incluyó el secuestro de la moto utilizada en el robo. El hombre también presentaba otra causa activa por privación ilegítima de la libertad y violencia de género.

Un hombre de 30 años fue detenido en Villa Ángela, acusado de participar en el asalto armado a un maxikiosco de la ciudad. El hecho ocurrió el pasado 12 de agosto, alrededor de las 16, en la intersección de las calles Kennedy, entre Hungría y Bittel.

Fuentes policiales informaron que, tras el análisis de cámaras de seguridad, se identificó a los presuntos autores como J.P.G., alias «Boxer», e I.M.V., alias «Locura». Personal de la División Investigaciones de Villa Ángela desplegó un operativo cerrojo en la zona de las ladrillerías, sobre calle Paraguay, donde lograron la conducción de I.M.V.

En el procedimiento también se secuestró una motocicleta Corven 110 cc, presuntamente utilizada para el robo. Según el sistema PUM, el rodado tenía pedido de secuestro activo por una causa de hurto iniciada en la Comisaría Primera de la ciudad.

Además, el sistema SIGEBI confirmó que el detenido tenía pedido de detención y aprehensión activo en otra causa por supuesta privación ilegítima de la libertad y amenazas en contexto de violencia de género, iniciada en la Comisaría Cuarta de Resistencia.

La Fiscalía de Investigación Penal N.º 1, a cargo de la Dra. Gisela Oñuk, dispuso que el acusado fuera notificado de su aprehensión en ambas causas y que el secuestro fuera remitido a la sede judicial junto con las actuaciones correspondientes.

Fuente:diariochaco

Comentarios