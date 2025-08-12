Cayó «Baby», acusado de golpear a su pareja y aterrorizar a vecinos con un machete

El hombre, de 39 años, fue detenido en Fontana acusado de agredir a su pareja y amedrentar a vecinos. La Policía le secuestró un machete de 50 centímetros.

Un hombre con antecedentes de amenazas y agresiones en el barrio Bandera Argentina de Fontana fue detenido este martes por la Policía, acusado de golpear a su pareja y amenazar con un machete a vecinos de la zona.

Fuentes policiales informaron que el sospechoso, identificado como M.L.T., alias «Baby», de 39 años, fue aprehendido en una vivienda del barrio Ciudad de los Milagros – Banderas Argentinas. Durante el procedimiento, efectivos de la Comisaría Tercera de Fontana secuestraron un machete con hoja de 50 centímetros y cabo plástico negro que estaba en su poder.

La víctima, una mujer de 38 años, denunció que «Baby» la atacó con golpes de puño en el rostro tras una discusión, y que las agresiones se vienen repitiendo desde el año pasado. También aportó fotografías como prueba de lesiones anteriores. El informe médico policial diagnosticó heridas de carácter leve.

Según el relato de vecinos a los investigadores, el hombre solía amenazar a quienes intentaban intervenir, incluso empuñando el machete para amedrentarlos.

Por disposición de la Fiscalía en turno, «Baby» quedó detenido por lesiones leves y amenazas en contexto de violencia de género, mientras que la víctima recibió asistencia y se le otorgó el botón de pánico para su protección.

Fuente:diariochaco

