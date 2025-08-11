Zdero habilitó las refacciones de la escuela 10 de Colonia Benítez

Se trata de un edificio de hace más de 100 años y que ahora no solo la refaccionaron, sino que también la ampliarán. Beneficia a más de 380 alumnos.

Este lunes, el gobernador del Chaco, Leandro Zdero, inauguró la primera etapa de las obras de refacción integral en la Escuela de Educación Primaria Nº 10 «Bernardino Rivadavia», ubicada en Colonia Benítez. La intervención, que se había reactivado hace un año tras estar paralizada, beneficia a más de 385 estudiantes de esta institución emblemática.

La obra, financiada íntegramente con fondos provinciales, no solo contempla la restauración de las instalaciones existentes, sino también una ampliación que continúa en ejecución y se entregará en una segunda etapa, prevista para octubre.

Durante el acto, Zdero expresó su satisfacción por poder compartir la reapertura de la escuela y aseguró que «seguiremos trabajando para que ya en el mes de octubre terminemos la otra parte». Además, destacó la importancia de concretar esta obra con recursos provinciales y cumplir con los compromisos asumidos.

El gobernador subrayó la coordinación con el Ministerio de Educación y la subsecretaria Rosana Cerrutti para avanzar en la mejora de la infraestructura escolar, con el objetivo de contribuir a la calidad educativa. «Esta escuela cumple casi 100 años en la vida de Colonia Benítez, y era una demanda urgente que los chicos pudieran volver a tener un espacio adecuado para sus actividades escolares», afirmó.

Zdero valoró el compromiso comunitario y destacó que «volver a la escuela significa retomar una parte fundamental de la historia de esta localidad». También instó a toda la comunidad a seguir trabajando por el desarrollo del Chaco, pese a las dificultades actuales, recordando que «los chaqueños siempre salimos adelante».

Por su parte, el director de la EEP Nº 10, Alejandro Lucazevich, celebró el momento y remarcó el gran apoyo recibido durante la obra. «Este edificio es completo, con aire acondicionado, iluminación total, nuevas cocinas y oficinas; realmente es un sueño hecho realidad para docentes y alumnos», manifestó. Lucazevich confirmó que esperan la finalización de la segunda etapa para octubre.

El intendente de Colonia Benítez, Sergio Phipps, también se mostró emocionado y destacó que la renovación de esta escuela, que data de la década del ‘50, es «un sueño cristalizado que se logró con el esfuerzo de toda la comunidad educativa».

Finalmente, Miriam Gómez, directora de la Regional Educativa 10 C, resaltó la transformación del edificio: «De una escuela en penumbra, hoy es una escuela llena de luces. Esto demuestra que con compromiso y perseverancia, los sueños se materializan». Llamó a los docentes a aprovechar estas nuevas instalaciones para continuar con su tarea educativa.

La obra comprendió la refacción de siete aulas, sanitarios para varones, mujeres y personas con discapacidad, cocina, dirección, secretaría, sala docente, office, sanitario docente y el Salón de Usos Múltiples (SUM). Además, la escuela fue equipada con mobiliario completo.

