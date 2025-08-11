Una mujer fue detenida tras ser acusada de matar de un ladrillazo a su beba de 8 meses

La mujer, incendió su casa para ocultar el crimen y fue detenida horas después.

Un brutal filicidio conmociona a la localidad bonaerense de Villa Domínico, provincia de Buenos Aires. Este lunes, una mujer ahorcó y mató con un ladrillo a su hija de ocho meses y luego incendió su vivienda con el presunto objetivo de borrar las evidencias.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en un pasillo de la calle Campichuelo al 4270. Tras el ataque, las llamas provocadas por la agresora se propagaron y afectaron a viviendas linderas, hasta que fueron controladas por personal de Bomberos luego de un arduo operativo.

De acuerdo con las primeras informaciones, la mujer huyó de la escena tras provocar el incendio. Sin embargo, fue localizada y detenida por efectivos de la Policía, quienes la pusieron a disposición de la fiscalía de turno.

Los investigadores intentan determinar si la acusada comprende la gravedad de sus actos y buscan establecer el motivo que la llevó a cometer el filicidio . La causa continúa en investigación y la mujer permanecerá detenida mientras avanza el proceso judicial.

