Sáenz Peña: Operativo policial dejó nueve detenidos y tres motos secuestradas

Durante la tarde del lunes, la Policía del Chaco llevó adelante un nuevo operativo preventivo en distintos barrios de Sáenz Peña, siguiendo los lineamientos de la Jefatura de Policía, la Dirección General de Seguridad Interior y la Dirección de Zona Sáenz Peña.

El despliegue comenzó a las 15:00 desde la intersección de calles 41 y 14 del barrio Hipólito Irigoyen, con participación de personal del Departamento 911, División C.O.M., Patrulla Preventiva, Infantería y Comisaría Tercera. En esta ocasión, las tareas se concentraron en los barrios Juan Domingo Perón, Santa Mónica, Hipólito Irigoyen, 134 Viviendas, entre otros.

El operativo incluyó controles motovehiculares, identificación de personas, patrullajes y recorridas a pie, con el objetivo de prevenir delitos y fortalecer el vínculo con la comunidad.

Como resultado, se identificaron 76 personas y se controlaron 53 motocicletas. Hubo nueve detenidos por infracciones al Código de Faltas Provincial, uno de ellos con una causa vigente por lesiones leves en contexto de violencia de género registrada en el sistema SIGEBI. Además, se secuestraron tres motos, una de las cuales presentaba el número de motor adulterado.

El dispositivo finalizó alrededor de las 19:00, reforzando la presencia policial en la ciudad y sumándose a los operativos que realizan a diario las distintas comisarías de la zona.

