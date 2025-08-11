Sáenz Peña: huyeron de la Policía y chocaron contra un guardarraíl

El accidente ocurrió durante un operativo de prevención sobre la Ruta 16. Dos hombres resultaron heridos, uno de ellos en evidente estado de ebriedad.

En la noche del domingo, personal del Grupo COM alertó a la Policía sobre la presencia de los denominados «wileros» en el acceso a la ciudad de Sáenz Peña, quienes realizaban maniobras peligrosas sobre la Ruta 16.

Al arribar al lugar, los efectivos divisaron a unos cuarenta motociclistas que, al notar la presencia policial, huyeron a toda velocidad en distintas direcciones. Durante la persecución, una motocicleta con dos hombres a bordo se dirigió hacia la banquina, perdió estabilidad y ambos ocupantes cayeron pesadamente al suelo.

Los agentes auxiliaron a los heridos y solicitaron de inmediato una ambulancia. Uno de los ocupantes se negó a dar sus datos personales, presentaba un fuerte aliento etílico y signos evidentes de ebriedad. Cerca de ellos, la Policía halló una botella de vidrio con cerveza.

Ambos lesionados fueron trasladados por una ambulancia al hospital local. En el lugar también intervino personal de la Comisaría Quinta, que realizó las diligencias correspondientes.

