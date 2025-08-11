Policías asistieron a una mujer que estaba descompensada en su domicilio

El hecho ocurrió en el edificio ubicado en avenida Alberdi al N°200 estimativamente, cuando un llamado al 911 solicitó apoyo urgente.

El sábado pasado, a las 11:30, personal de la División Guardia Casa de Gobierno asistió a una mujer de 75 años que se encontraba descompensada en su domicilio.

El hecho ocurrió en el edificio ubicado en avenida Alberdi al N°200 estimativamente, cuando un llamado al 911 solicitó apoyo urgente al personal caminante que patrullaba la zona.

Al llegar al lugar, los efectivos fueron recibidos por una residente del mismo edificio, quien alertó que la señora de 75 años no respondía y se encontraba en estado crítico dentro de su departamento.

Con autorización y sin causar daños, los uniformados lograron destrabar la puerta, utilizando una pinza multifunción. Una vez dentro, hallaron a la señora tendida en el suelo.

De inmediato solicitaron una ambulancia que llegó al lugar. Tras brindar asistencia médica, la paciente fue estabilizada y recibió el alta en el mismo domicilio.

