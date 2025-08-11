La Justicia ordenó decomisar millones de dólares y 56 propiedades de Lázaro Báez

Se trata de 3 millones de dólares que el empresario tenía en una cuenta de Bahamas y otro millón depositado en Suiza.

El Tribunal Oral Federal N° 4 ordenó el decomiso de más de 3 millones de dólares que el empresario Lázaro Báez mantenía en una cuenta en Bahamas, junto con 1 millón de dólares depositados en un banco de Suiza. La medida incluye también el remate de 56 propiedades pertenecientes a Báez y a su hijo Martín Báez, ambos condenados en la causa conocida como «la ruta del dinero K». Entre los bienes figuran departamentos, lotes, casas, cocheras y varias quintas distribuidas tanto en Argentina como en el exterior.

En paralelo, se mantiene vigente el embargo de 320 millones de pesos dispuesto en el marco de su condena, una cifra equivalente a seis veces el dinero que, según la Justicia, habría recaudado mediante maniobras de lavado.

De acuerdo con el fallo firmado por el juez Néstor Guillermo Costabel, fueron repatriados U$S 2.981.646 desde el Banco CBH de Bahamas, a nombre de la sociedad Eastern Shoreline Limited, y U$S 1.009.391 desde otra cuenta en la misma entidad. Asimismo, se ordenó la transferencia, por concepto de decomiso, de U$S 907.202 depositados en una cuenta de la sociedad Tyndall Inc. Limitada en el Banco Lombard Odier de Suiza, junto con las ganancias generadas por intereses.

La resolución también dispone inscribir a nombre de la Corte Suprema de Justicia las 56 propiedades de Báez y su hijo, así como la adjudicación de $ 2.570.077 provenientes de la subasta del avión Rockwell Commander y de $1.757.906 por la venta del Learjet matrícula LV-BPL.

Comentarios