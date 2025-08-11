En contexto electoral, el Gobierno acelera medidas para sostener el equilibrio fiscal

Las dos medidas destinadas a blindar la política fiscal de su gobierno y enviar señales de disciplina económica a los mercados fue anunciada el pasado viernes en cadena nacional.

En una semana marcada por fuertes fricciones legislativas y a poco más de un mes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei encabezó por cadena nacional el anuncio de dos medidas destinadas a blindar la política fiscal de su gobierno y enviar señales de disciplina económica a los mercados.

La primera consiste en instruir formalmente al Ministerio de Economía para que el Tesoro Nacional no pueda financiar el gasto primario mediante emisión monetaria del Banco Central. «El Tesoro no podrá solicitar dinero prestado al Banco Central para financiar su gasto», afirmó Milei, aunque reconoció que la medida ya se venía aplicando de hecho. El Gobierno no precisó si la decisión se instrumentará vía Boletín Oficial o mediante una comunicación interna.

La segunda iniciativa es un proyecto de ley que será enviado al Congreso, con Diputados como cámara de origen, para establecer una regla fiscal estricta que obligue al sector público nacional a alcanzar equilibrio o superávit financiero. Además, penalizaría con sanciones a legisladores y funcionarios que aprueben presupuestos con déficit. «Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido; tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan», advirtió el mandatario. El punto más controvertido es la inclusión de sanciones penales, lo que podría chocar con las protecciones parlamentarias previstas en la Constitución Nacional.

Las medidas llegan en un contexto adverso para el oficialismo en el Congreso: la semana pasada La Libertad Avanza sufrió 12 derrotas legislativas en Diputados y enfrenta el avance de proyectos impulsados por los 24 gobernadores, ya aprobados en el Senado, que podrían convertirse en ley antes de septiembre. Según estimaciones de GMA Capital, el rechazo de los vetos presidenciales a las leyes de Discapacidad y Jubilaciones costaría 0,7% del PBI este año y 1,2% en 2026.

El Ejecutivo apuesta a sostener el «déficit cero» como ancla de su plan económico, mientras el mercado sigue de cerca la evolución de las reservas y el clima político. La Oficina de Presupuesto del Congreso informó que en los primeros siete meses del año el Estado nacional logró un superávit primario de $ 9,7 billones y financiero de $ 2,8 billones, aunque desde la Casa Rosada admiten que los próximos dos meses estarán marcados por «mucha volatilidad» electoral.

