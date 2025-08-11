Diputados: pidieron crear una comisión investigadora por el fentanilo contaminado

El pedido fue de la diputada del PRO, Silvana Giudici, quien también elevó un pedido de informes denunciando conexiones con el kirchnerismo, que será tratado por la Comisión de Acción Social y Salud Pública.

La diputada del PRO Silvana Giudici solicitó el tratamiento inmediato de su proyecto para crear una comisión investigadora sobre las muertes vinculadas al uso de fentanilo contaminado, elaborado por el laboratorio Ramallo S.A. para HLB Pharma Group S.A.

La propuesta buscaba determinar causas y responsabilidades en la producción, distribución y uso del fármaco dentro del sistema de salud, así como investigar la cadena de comercialización de fentanilo y otros productos de ambos laboratorios, droguerías y establecimientos sanitarios involucrados. También pretendía indagar sobre posibles vínculos o responsabilidades de personas físicas, empresas, funcionarios o exfuncionarios.

El jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, pidió postergar la votación para recabar información faltante en uno de los expedientes y buscar un acuerdo durante la sesión. Giudici insistió con un apartamiento del Reglamento —que permite tratar un tema de manera excepcional—, pero la moción, que requería tres cuartos de los presentes, fue rechazada con 107 votos afirmativos, 105 negativos y 3 abstenciones.

Los votos en contra provinieron principalmente del kirchnerismo, el Frente de Izquierda y algunos diputados de Democracia para Siempre. Más tarde, un pedido de informes al Ejecutivo también quedó truncado por falta de quórum.

Giudici advirtió que continuará impulsando el tema: «No hay que bajar los brazos, cada día son más los muertos y todavía la causa del juez Kreplak no tiene un solo imputado», señaló.

La diputada recordó que ya es la tercera vez que plantea el asunto en el recinto y remarcó la gravedad del caso: «Más de 90 personas han sido afectadas y esta semana nos enteramos de una víctima impactante: un bebé de tres meses en Córdoba, envenenado con este opiáceo manipulado de modo indebido».

Hasta el momento, la Justicia federal de La Plata confirmó 76 muertes y la investigación se centra en dos lotes de fentanilo contaminado.

Además, Giudici presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el caso del fentanilo contaminado. En los fundamentos, advirtió que, durante los años 2020 y 2021 —en plena pandemia y bajo el gobierno de Alberto Fernández— se habilitó la participación de actores privados sin antecedentes confiables en negociaciones sanitarias críticas, como las vinculadas a la vacuna Sputnik V contra el Covid-19.

Giudici señaló que, según información periodística, judicial y administrativa corroborada por allanamientos y actuaciones oficiales posteriores a 2024, HLB Pharma fue adquirida en 2017 por el empresario Ariel García Furfaro, vinculado a estructuras políticas del anterior gobierno, y que la firma habría mantenido aparentes vínculos con funcionarios, entre ellos el intendente Mario Ishii, e incluso tendría coincidencia de domicilio legal con un actual diputado nacional. El pedido de informes deberá ser tratado por la Comisión de Acción Social y Salud Pública, presidida por el diputado de Unión por la Patria Pablo Yedlin.

