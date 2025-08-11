Cayó en Los Frentones un joven acusado de abuso sexual a una menor

Un joven buscado desde junio por la Justicia de Santa Fe fue arrestado en Los Frentones por una causa de abuso sexual contra una menor. Fue alojado en la Comisaría Primera mientras continúan las actuaciones judiciales.

Un hombre identificado como C. M. L. G., de 20 años, fue detenido en Los Frentones este lunes alrededor de las 12 horas. El joven tenía un pedido de captura por una causa de «Delito contra la integridad sexual – víctima menor de edad» y era buscado por la Justicia de Santa Fe desde junio de este año.

La causa judicial está caratulada como «Delito contra la integridad sexual – víctima menor de edad» y se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía Regional con sede en Santa Fe. La detención se produjo tras una verificación en el sistema SIFCOP, que confirmó el requerimiento judicial vigente.

El fiscal de turno en Sáenz Peña, César Luis Collado, fue informado del procedimiento y se comunicó con el fiscal Carlos Szoppegni, del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. Este último ordenó que el detenido sea notificado de su aprehensión y quede alojado, de manera momentánea, en la Comisaría Primera de la ciudad.

Se dispuso, además, que las actuaciones sean remitidas al estrado judicial local y enviadas por correo electrónico a la Fiscalía santafesina para continuar con el proceso correspondiente.

