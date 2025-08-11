Anses: comienza el pago de las Becas Progresar

Como es habitual, el pago se realizará según la terminación de DNI de cada beneficiario. Esta jornada corresponde a los terminados en N° 0 y 1.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzará a pagar las Becas Progresar, correspondientes a agosto 2025, desde este lunes 11.

El beneficio, que depende de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, se deposita según la terminación del DNI de cada titular.

El monto bruto que se cobra este mes es de $35.000, y se mantiene vigente la segunda y última etapa de inscripción para nuevos aspirantes. El formulario estará disponible hasta el 1 de septiembre.

CRONOGRAMA

DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de agosto

¿QUIÉNES PUEDEN INSCRIBIRSE?

La convocatoria está abierta para estudiantes de nivel obligatorio (primario y secundario), superior (terciario y universitario), y para quienes cursan formación profesional. Las instituciones pueden ser de gestión estatal o privada, aunque en este último caso hay restricciones.

Requisitos generales

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal (mínimo 2 años para nivel obligatorio y trabajo; 5 años para nivel superior).

Tener entre 16 y 24 años (hasta 30 para estudiantes avanzados y sin límite para enfermería).

No superar los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) como ingreso familiar. En agosto, el SMVM es de $ 322.200, por lo tanto el tope es de $ 966.600.

Ser alumno regular y cumplir con las condiciones académicas del programa.

Contar con esquema de vacunación completo o en curso.

Participar en actividades complementarias que exige el programa.

La inscripción se realiza de forma online a través del sitio oficial del programa. El formulario estará habilitado hasta el 1 de septiembre. Es importante tener el DNI actualizado y cumplir con todos los requisitos, según el tipo de beca.

