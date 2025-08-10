Un apostador de Castelli ganó $ 55 millones en la Poceada

El nuevo millonario acertó los números 02, 03, 20, 30, 90 y se alzó con un pozo de $ 55.339.222,50.

Un apostador de Juan José Castelli acertó los cinco números y se quedó con el pozo de más de $ 55 millones de la Poceada. Fue en el sorteo N° 2.191, que premió al afortunado con $ 55.339.222,50.

Los números de la suerte fueron 02, 03, 20, 30, 90; en tanto que la jugada ganadora se hizo en agencia N° 383.

Además del nuevo millonario, otras 56 personas acertaron cuatro números y se llevaron $ 278.381,77 cada una. Unos 1.476 jugadores ganaron $ 2.640,48; y 16.355 salvaron la jugada.

El próximo sorteo se realizará el martes, a las 21, y se pondrá en juego un monto aproximado de $ 39.285.065,48.

