Su pasión los traicionó: eran buscados, fueron a ver a For Ever y quedaron detenidos

Haciendo alusión a la frase de Francella en «El Secreto de sus Ojos», donde dice que el hombre puede cambiar todo menos su pasión, tres hombres con pedido de captura vigente fueron detenidos por violencia de género.

Tres hombres quedaron detenidos por violencia de género esta tarde en el Club Atlético Chaco For Ever cuando fuer a ver el partido.

En el marco del Operativo Preventivo que se desarrolló en el Club previo al partido entre For Ever y Gimnasia de Mendoza se procedió a la demora de las siguientes personas luego de que la Policía consultara el Sistema SI.GE.BI:

D.D.S., de 46 años, quedó detenido por una causa de «Supuestas Lesionas Calificadas por el Vínculo». Por otro lado, también se aprehendió a P.R.E., de 34 años, quien arrojó tener pedido de captura por «Supuestas amenazas con armas y violación de domicilio en contexto de violencia de género». Y, por último, se detuvo a D.H.F., de 44 años, con pedido de detención activa por «Supuestas amenazas simples en el contexto de violencia de género».

Tras la demora, los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y remitidos a las dependencias policiales que intervienen en cada causa.

Comentarios