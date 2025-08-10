Sameep reactivará la obra de ampliación en la red de agua potable de Villa Ángela

Los trabajaros conllevarán más de 9500 metros de cañerías y beneficiará a 52 mil habitantes, aseguró la empresa.

En ese sentido, los coordinadores de obras de esa región, recorrieron la red de agua potable para conocer su estado actual y hasta dónde llega. Una vez que se trazaron las líneas de trabajo, se decidió que la expansión se dará en dos etapas.

Etapa 1

El proyecto consiste en la ejecución de cañerías maestras distribuidoras de agua potable de la zona oeste de la localidad para mejorar el servicio de agua potable. También se hará el reacondicionamiento integral de la impulsión principal del Centro de

Distribución y el empalme a la red troncal existente con la derivación prevista para la Etapa 2.

Etapa 2

La misma, consiste en la ejecución de cañerías maestras distribuidoras de agua potable de la zona oeste de la localidad para mejorar el servicio de agua potable que actualmente. También se ejecutará el cruce del Canal Norte por la Av. Kennedy.

