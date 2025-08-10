Sáenz Peña: niños que asisten a comedores disfrutaron de una tarde de circo

10 agosto, 2025 ACTUALIDAD, LOCALES

La jornada de entretenimiento para los más pequeños se realizó el viernes, en el circo ubicado dentro del Parque Temático.

Un numeroso grupo de chicos que concurre a comedores integrales, en Sáenz Peña, disfrutó de una función especial de circo. La jornada de recreación y esparcimiento se realizó el viernes, en el circo ubicado dentro del Parque Temático.

 

Se trató de menores que asisten a diferentes comedores de la ciudad. En ese contexto, fue el intendente, Bruno Cipolini, quien destacó la posibilidad de que los chicos disfruten del circo, en lo que fue, para muchos, la primera vez que concurren a uno.

 

 

«Esta acción se replica con todos los comedores y merenderos, muchos de ellos ya asistieron la semana pasada. El Municipio no solo brinda la posibilidad de que los chicos de comedores y merenderos disfruten del circo con entrada gratis, sino que se encarga también del traslado de los mismos», aseguraron desde la Municipalidad.

 

