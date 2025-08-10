Primera Nacional: For Ever no pudo ante Gimnasia de Mendoza

El Negro cayó 2 a 0 ante el líder de la Zona B, ante un imponente marco de público.

Chaco For Ever perdió este domingo 2 a 0 ante Gimnasia de Mendoza, en el estadio Juan Alberto García, por la fecha 26 de la Primera Nacional, y se alejó de la punta de la Zona B.

Los goles del ahora único líder fueron anotados por Matías Muñoz y Fermín Antonini, ambos en el primer tiempo.

El encuentro se disputó ante un gran marco de público.

El Negro, que llegaba a este partido con varias ausencias por lesiones y suspensiones, no pudo hacerle frente al conjunto mendocino, que se consolida como el mejor de la temporada hasta el momento, con 49 unidades y un partido menos.

Con este resultado, el equipo dirigido por Ricardo Pancaldo suma 43 puntos, y quedó a seis unidades del líder.

En la próxima fecha, For Ever deberá viajar a Jujuy para jugar contra Gimnasia, que está segundo con 47 puntos. El partido será el domingo, desde las 16.

