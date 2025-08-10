Estaba con una joven en su auto y lo mataron de un disparo en la cabeza

El trágico hecho se dio este viernes por la noche en la localidad de Santa Lucía. El agresor, quien sería pareja de la joven, arremetió contra la víctima.

Un brutal asesinato sacudió a la localidad correntina de Santa Lucía en la noche del viernes, cuando un hombre 39 años fue hallado sin vida dentro de su vehículo, en la zona norte de la playa municipal.

Según la información inicial, el hombre identificado como José Torres, se encontraba tomando mate con una joven, cuando fue sorprendido por otro sujeto identificado como Perugorria, de 40 años, quien sería la pareja de la mujer.

El atacante rompió el vidrio del auto con un objeto contundente y disparó en la cabeza del conductor, provocándole la muerte en el acto.

Tras el ataque, el sujeto escapó, lo que desató un operativo de búsqueda en toda la zona.

Finalmente, alrededor de las 23 horas, fue capturado por la Policía de Corrientes y quedó a disposición de la Justicia.

Las autoridades investigan el móvil del crimen y analizan el vínculo entre las personas involucradas para esclarecer por completo el hecho.

Comentarios