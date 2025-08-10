Fue en el domicilio de la víctima en Isla del Cerrito. El sujeto, de 65 años, aprovechó que la madre de la menor no estaba e intentó atacarla. La víctima reaccionó rápidamente y evitó que el agresor ingrese a la casa.

Detuvieron a un hombre que intentó abusar de una adolescente. El episodio se registró en horas de la tarde del sábado, en un domicilio ubicado en un paraje rural de Isla del Cerrito. La denuncia se radicó alrededor de las 22 y luego de una amplio despliegue policial, se concretó la captura del sujeto.

Fue cerca de las 17 de este sábado que la madre de la víctima dejó el domicilio para dirigirse hasta el lugar donde se encontraba su marido. En el domicilio, quedaron sus dos hijas, una joven de 20 años y una adolescente, de 14.

En ese contexto, el agresor aprovechó la ausencia de la madre y fue hasta la vivienda. Fue atendido por la menor de las hermanas y luego de consultar si la madre se encontraba en el sitio, tomó de la cintura a la adolescente e intentó besarla. La víctima reaccionó rápidamente, empujó al individuo e ingresó a su casa.

Tras la situación, el atacante escapó en moto, mientras que las dos jóvenes fueron con sus padres. Con los datos recabados, efectivos policiales montaron un operativo de captura que culminó con la detención del sujeto, identificado con las siglas E.B., de 65 años.

Comentarios