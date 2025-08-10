Con nuevas medidas, el Gobierno busca fomentar el uso de «dólares del colchón»

En la antesala a las elecciones legislativas nacionales de octubre, el Ejecutivo busca reactivar la actividad económica y el uso de dólares fuera del sistema.

De cara a las elecciones legislativas nacionales de octubre, el Ministerio de Economía busca fomentar el uso de dólares, por lo que prevé una serie de medidas entre las que se encontrarían las cuentas corrientes en dólares, además de la posibilidad de pagar combustibles con la divisa norteamericana.

En ese sentido, se trata otro intento del Ejecutivo para incentivar el uso de «dólares del colchón», luego de una semana en baja de la moneda extranjera, que en las últimas semanas de julio se aproximó al techo de la banda.

«Me gustaría que pasara más», dijo el ministro de Economía, Luis Caputo en el streaming Las Tres Anclas, en el programa de streaming que se pasa por el canal oficialista Carajo, al ser consultado acerca de los anuncios de los últimos meses para que los ahorristas pongan en circulación lo que en ese momento llamaron como dólares del colchón.

Asimismo, el titular de Economía señaló que «muchos esperan la aprobación de la ley», en referencia a las medidas anunciadas en mayo, para que quienes tengan dólares fuera del sistema puedan usarlos.

