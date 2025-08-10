Choque en cadena en la zona del peaje del puente General Belgrano

10 agosto, 2025 ACTUALIDAD, POLICIALES

Solo hubo leves daños materiales. Sin embargo, informaron serias demoras en el tránsito entre ambas provincias.

Un choque en cadena ocurrió este domingo a la altura del peaje del puente General Manuel Belgrano. El accidente provocó serias demoras en el tránsito entre Chaco y Corrientes.

 

De acuerdo a la información policial, el accidente ocurrió cerca de las 18, en el kilómetro 5 de la Ruta Nacional N° 16, donde varios vehículos protagonizaron un choque. Afortunadamente, solo hubo daños materiales.

 

Sin embargo, se informaron serias demoras en el tránsito entre ambas provincias.

 

