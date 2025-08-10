Boca se salvó de otra derrota con un gol agónico y empató 1 a 1 contra Racing

En un clásico caliente en La Bombonera, los goles vinieron en el complemento: la visita abrió el marcador a los 76’ y el local empató a los 88’. El Xeneize estira a 12 partidos la peor racha de su historia sin triunfos.

Boca y Racing empataron 1 a 1 en La Bombonera, por la 4ª fecha del Torneo Clausura, en un clásico caliente que por momentos fue trabado y por otros de ida y vuelta y con poco juego en la mitad de la cancha. El marcador recién se abrió a los 76’ con el gol de Santiago Solari para la Academia, y Milton Giménez lo empató para el Xeneize a los 88’, tras un centro de Leandro Paredes. De esta manera, Boca profundiza su crisis y estira la peor racha de su historia sin triunfos, llegando a 12 partidos y 112 días sin ganar.

Los de la Ribera siguen afuera de la zona de clasificación a octavos del Clausura y esta fecha podrían salir del ingreso a la Libertadores 2026 vía Tabla Anual. Los de Avellaneda ya piensan en la ida de los octavos de la Libertadores ante Peñarol en Montevideo (este martes desde las 21:30).

En el primer tiempo se vio a un Boca que intentó algo más y tuvo chances de gol, pero que por momentos carecía de actitud y perdía las pelotas divididas ante un Racing mejor parado que también generaba peligro. La segunda etapa se desarrollaba de manera similar, pero a falta de 14’ para el final Solari venció el arco de Agustín Marchesin tras varias imprecisiones en el área local.

Ante otra posible derrota, el clima de la Bombonera subió su temperatura. La gente hizo notar su malestar y el local entró en el nerviosismo típico de una situación, yendo a buscar el partido con más ganas que funcionamiento. El reloj parecía jugar para los de Gustavo Costas, pero un centro de Paredes, el mejor de Boca, encontró la cabeza de Milton Giménez y le dio el 1-1 a Boca.

