Atraparon a empleado municipal narco que amenazaba a vecinos para que no lo denuncien

Fue en Las Garcitas, donde la operación se extendió por casi cuatro horas y culminó minutos antes de la medianoche, con la detención del sujeto.

Arrestaron a empleado municipal narco que amenazaba a sus vecinos para que no lo denuncien. El operativo de captura se concretó este sábado, en Las Garcitas, donde efectivos policiales concretaron la captura del sujeto, identificado con el alias «Gordo» de 39 años.

La operación inició en horas de la tarde y culminó minutos antes de la medianoche. Fuentes policiales informaron que el implicado se desempeñaba como empleado municipal e intimidaba a sus vecinos para que no lo denuncien.

Luego de las tareas de inteligencia e investigación, los uniformados encontraron al individuo en un domicilio del barrio 1° de Enero, con sustancias, un celular, una balanza de precisión y casi 200 mil pesos. Luego de la prueba de campo, se constató que eran 67.8 gramos de cocaína.

El implicado fue trasladado a la dependencia, por orden de la fiscal Verónica Salica. Ya en la unidad, quedó detenido en el marco de la causa por supuesta infracción a la ley de estupefacientes.

«Causaba terror en la zona y tenía amenazados a sus vecinos si lo denunciaban, sabemos quién y dónde venden, cuchillo al hueso al narco», aseguró el jefe de la Policía, Fernando Romero.

