Arranca el mantenimiento del puente General Belgrano con tránsito reducido

Las tareas, que se realizarán por la noche, incluyen el recambio de tres juntas de dilatación originales del viaducto. No se interrumpirá por completo el paso entre Chaco y Corrientes.

Este domingo por la noche comenzarán los trabajos de mantenimiento sobre el puente interprovincial General Belgrano , que une las provincias de Chaco y Corrientes. Las labores se extenderán hasta el 14 de agosto y se ejecutarán en horario nocturno, entre las 23 y las 6, con circulación restringida a media calzada .

La obra contempla la sustitución de tres de las seis juntas de dilatación que posee la estructura, piezas fundamentales para absorber movimientos y vibraciones ocasionadas por el tránsito diario. Estas juntas, que permanecen desde la inauguración del puente hace más de medio siglo, serán reemplazadas por nuevas unidades importadas desde China.

David Moulin, jefe del distrito Corrientes de Vialidad Nacional, explicó que la intervención es clave para prolongar la vida útil del viaducto y garantizar su seguridad. «Son elementos originales que nunca se habían cambiado; en esta primera etapa se reemplazarán tres» , indicó.

El operativo cuenta con la coordinación de Gendarmería Nacional, la Policía del Chaco y Vialidad Provincial, además de la empresa adjudicataria. El objetivo, según precisó Moulin, es que las tareas se realicen de manera segura y con el menor impacto posible en el tránsito nocturno.

